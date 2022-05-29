В финский порт вошли военные суда стран НАТО

В порт столицы Финляндии вошли четыре военных корабля стран-членов НАТО — США, Германии и Франции.

Американское и германское суда участвовали в военных учениях в Балтийском море.

Об этом сообщает радио Свобода со ссылкой на Ylе.

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В Военно-морских силах Финляндии считают, что интерес к их стране возрос, пишет издание, а эти визиты расценивают как признак поддержки Финляндии, недавно подавший заявку на членство в НАТО.

Министр обороны страны Антти Кайкконен отметил, что визит этих судов согласовал еще до того, как Финляндия решила подавать заявку на членство в Североатлантическом альянсе, но пребывание кораблей союзников в финских территориальных водах, по его словам, дает сильный сигнал.

"Новые учения являются частью подготовки к "серому периоду" и возможного срыва Россией подачи заявки в НАТО и одобрения членства", — сказал финский министр обороны.

27 мая министерство обороны Финляндии сообщило, что страна увеличивает количество международных военных учений. На остальную половину 2022 года запланировали еще 20 различных учений, из которых 8 – новые.

Напомним, Швеция и Финляндия 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Исторический день: Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО

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