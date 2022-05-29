В Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку: погибла девушка

В Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку: погибла девушка

В Лисичанске армия РФ обстреляла многоэтажку. Там погибла девушка, еще четырех местных жителей госпитализировали.

Кроме того, в Луганской области оккупанты продолжают наносить удары по домам гражданским.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Это были тяжелые сутки для города — авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома. Российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести", — написал он.

В Северодонецке враг продолжает штурм, бои продолжаются и сейчас.

Напомним, что в оккупированном Донецке по неустановленным причинам произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, которое российские оккупанты, очевидно, превратили в склад боеприпасов.

В момент удара в подвале скрывались люди: россияне разбомбили кинотеатр в Лисичанске

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