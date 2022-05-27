Кто придет на смену Путину: прогноз астролога

Неадекватность Владимира Путина, вызванная то ли его смертельной болезнью, то ли какой-то иной причиной, вызывает закономерный вопрос: кто придет ему на смену?

Возможно, это событие гораздо ближе, чем может показаться сегодня: неизвестно, как быстро тиран восстановится после перенесенной болезни, да и страдающие от санкций российские элиты, похоже, готовы его заменить. В качестве альтернативы российскому президенту инсайдеры называют три кандидатуры: мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева и первого заместителя администрации российского президента Сергея Кириенко. На вопрос о том, кто придет на смену Путину, отвечает астропсихолог Валентина Виттрок.

Марс – планета войны

На судьбу всех трех кандидатур, по мнению астролога, самым непосредственным образом повлияет транзитный Марс, который в августе нынешнего года на восемь месяцев зайдет в знак Близнецов. Марс – как известно, планета войны, поэтому военное противостояние с Украиной создает серьезные проблемы во властных российских кругах.

"Оленевод"

Владимир Путин и Сергей Собянин / Фото: Associated Press

Сергей Собянин, которого за происхождение – он появился на свет в Ханты-Мансийском национальном округе – часто называют "оленеводом", сделал в российской политике блестящую карьеру. На пост мэра Москвы он попал в 2010 году в довольно солидном возрасте – в 52 года, и за двенадцать лет прочно утвердился в первых строчках рейтинга российского политикума. Но хватит ли его потенциала для того, чтобы стать преемником Путина? Скорее всего, нет.

В гороскопе Собянина, появившегося на свет 21 июня 1958 года, очень силен Марс в знаке Овна, где он соединяется с Черной Луной. В июне туда же войдет транзитный Марс, что создаст оппозицию к его натальному Юпитеру, который является символом власти. В августе в знак Близнецов, к которому относится Собянин, на восемь месяцев войдет Марс, из-за чего начнется очень нервный и беспокойный период для его представителей. А транзитный Юпитер – как нынешним летом, так и в следующем году – создаст неприятный аспект к натальному Юпитеру Собянина. Такая конфигурация говорит о том, что у мэра Москвы в ближайшее время возникнут вопросы с авторитетом, поэтому все свои силы он будет тратить на его поддержание, в противном случае он может не только не занять место президента, но и лишиться своего нынешнего поста.

"Медвед"

Владимир Путин и Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Дмитрий Медведев уже занимал высший пост в российском государстве – с 2008 по 2012 годы он был президентом России, а также председателем провластной партии "Единая Россия" и председателем правительства страны-агрессора, после чего стал первым заместителем Совбеза. Однако прославился "Медвед", как его часто называют, не этим, а своей фразой, сказанной в адрес населения оккупированного Крыма: "Денег нет, но вы держитесь". В космограмме Медведева, который по знаку Зодиака является Девой, транзитный Марс, который с августа на восемь месяцев застрянет в знаке Близнецов, будет создавать напряженные аспекты к планетам в Деве – Меркурию, Плутону и Урану. Такое расположение светил в натальной карте политика говорит о том, что в ближайшее время его – по самым разным причинам – ждет напряженный период, вряд ли ему будет дело до президентского поста.

"Киндер-сюрприз"

Владимир Путин и Сергей Кириенко / Фото: Associated Press

Сергея Кириенко в российской политике часто называют "киндер-сюрпризом" – в 1998 году он стал самым молодым главой правительства в истории РФ. Правда, пробыл Кириенко на этом посту всего четыре месяца, вынужден был уйти после дефолта и чуть было не поплатился за него своим авторитетом, но пересидел неприятное для него время в "Росатоме" и в 2016 году снова вернулся в большую политику. Сможет ли он претендовать на пост президента России? Марс в его натальной карте находится в знаке Близнецов, причем в так называемом тау-квадрате – напряженных аспектах к Юпитеру и Плутону, а Юпитер, как мы помним, символизирует власть. Транзит Марса по Близнецам создает эффект двойного Марса, то есть, двойное напряжение, к тому же он будет поражать Юпитер Кириенко. Вывод из такого положения планет в космограмме Кириенко может быть один: возможно, он и решит побороться за власть, но вряд ли в этом преуспеет.

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