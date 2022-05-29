В ЕС готовят новый вариант нефтяного эмбарго против России

Еврокомиссия разослала странам ЕС новый проект нефтяного эмбарго против России. Согласно ему, от санкций освобождается нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию.

Ввиду позиции Венгрии в отношении нефтяного эмбарго лидеры отдельных стран Европейского союза предлагают запретить импорт нефти из России, транспортируемой по морю, а поставки через трубопроводы – временно разрешить.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также читайте Аналитик прокомментировал влияние военного положения в Венгрии на вопросы эмбарго энергоносителей из РФ

Странам ЕС предлагают ограничить реэкспорт российской нефти через нефтепровод "Дружба" в другие государства или третьи страны. Таким образом, только Венгрия получит неограниченный доступ к российской трубе.

Еврокомиссия продолжает переходный период для стран, не имеющих выхода к морю. Так, например, Болгария получит отсрочку до июня или декабря 2024 года.

"Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против соглашения, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее его энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", — говорится в уведомлении.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России до сих пор заблокирован. Он подразумевает, в частности, эмбарго на российскую нефть. Решение блокирует Венгрия, зависящая от российского сырья на 43%.

ЕС рассматривает возможность денежной компенсации в Венгрии за поддержку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенный отказ от импорта российской нефти.

Между тем Белый дом рассматривает запрет на ведение дел с компаниями из США и стран-партнеров для иностранных покупателей российской нефти, не соблюдающих ограничения. От иностранных компаний могут потребовать плату за российскую нефть по ценам ниже рыночных. Кто будет покупать нефть подороже, рискует попасть под санкции США.

Решится ли ЕС ударить нефтяным эмбарго по России и отобрать у нее деньги ради Украины

Читайте также: