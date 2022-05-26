Переговоры о запрете на импорт нефти из РФ зашли в тупик — NYT

Переговоры о запрете на импорт нефти из РФ зашли в тупик — NYT

Ввести запрет на импорт российской нефти в Евросоюз вполне реально, несмотря на сопротивление нескольких стран, в том числе Венгрии.

Запрет импорта нефти вполне достижим в ближайшие дни, но есть некоторые проблемы.

Об этом пишет The New York Times.

Также читайте Аналитик прокомментировал влияние военного положения в Венгрии на вопросы эмбарго энергоносителей из РФ

"Надежды, что противостояние между Венгрией и другими 26 членами ЕС может быть преодолено на саммите в Брюсселе 30-31 мая, угасают, — отмечает издание. – Премьер Венгрии Виктор Орбан, похоже, наслаждаясь своим положением главного спойлера ЕС, попросил в начале этой недели не обсуждать предложенное эмбарго, поскольку проблемы его страны не приблизились к решению”.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду премьер Нидерландов Марк Рютте скептически отнесся к тому, что тупиковая ситуация с Венгрией разрешится на следующей неделе.

По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России, стране нужно инвестировать 700-750 млн евро. ЕС готов профинансировать для Венгрии модернизацию и улучшение нефтепроводов с тем, чтобы страна поддержала эмбарго на российскую нефть.

Между тем Белый дом рассматривает запрет на ведение дел с компаниями из США и стран-партнеров для иностранных покупателей российской нефти, не соблюдающих ограничения. От иностранных компаний могут потребовать плату за российскую нефть по ценам ниже рыночных. Кто будет покупать нефть подороже, рискует попасть под санкции США.

Какие выгоды получит Венгрия от эмбарго ЕС на российское горючее: политолог Тужанский

Читайте также: