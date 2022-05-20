США обсуждают шаги лишения РФ нефтяных доходов: это не понравится Китаю и Индии

США обсуждают шаги лишения РФ нефтяных доходов: это не понравится Китаю и Индии

США разрабатывают новые шаги, которые помогут сократить нефтяные доходы РФ.

Главный вопрос – как лишить Москву доходов, не сократив запасы нефти на мировом рынке.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

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Белый дом рассматривает запрет на ведение дел с компаниями из США и стран-партнеров для иностранных покупателей российской нефти, не соблюдающих ограничения. От иностранных компаний могут потребовать плату за российскую нефть по ценам ниже рыночных. Кто будет покупать нефть подороже, рискует попасть под санкции США.

Иностранные банки могут обязать переводить платежи за нефть на специальные счета, деньги на которых РФ сможет использовать только для покупки товаров первой необходимости – продуктов и лекарств.

Однако такие меры могут стать серьезным эскалационным шагом, который может привести к политическому конфликту между США и другими странами, покупающими российскую нефть, например, Китаем, Индией и Турцией, отмечает издание.

Ранее стало известно, что правительство Германии планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если не получится договориться об эмбарго на уровне всего Европейского Союза.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что введение нефтяного эмбарго против России, которое включено в шестой санкций пакета Евросоюза, состоится вскоре.

Нефтяное эмбарго против России будет сто процентов – Дмитрий Кулеба

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