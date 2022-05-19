Пятница в Украине будет теплой: прогноз погоды на 20 мая

Пятница в Украине будет теплой: прогноз погоды на 20 мая

В пятницу, 20 мая, в Украине будет достаточно тепло, в западных и юго-западных областях температура воздуха прогреется даже до +28°.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 20 мая в стране будет без осадков, лишь в северной части днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°, в западных и юго-западных областях 23-28°.

20 мая в северных, большинстве западных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 20 мая ночью будет сухо, днем местами будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°. 20 мая в столице и области также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

Читайте также: