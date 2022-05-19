П'ятниця в Україні буде теплою: прогноз погоди на 20 травня

У п'ятницю, 20 травня, в Україні буде доволі тепло, у західних та південно-західних областях температура повітря прогріється навіть до +28°.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 20 травня в країні буде без опадів, лише у північній частині вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°, у західних та південно-західних областях 23-28°.
20 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 20 травня вночі буде сухо, вдень місцями ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°. 20 травня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".
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