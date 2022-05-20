На Південнобузькому напрямку окупанти будують другу лінію оборони - Генштаб

На Південнобузькому напрямку окупанти укріплюють позиції.

Вони обладнують вже другу лінію оборони.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Нагадаємо, 19 травня російські окупанти вкотре обстрілювали Харків і область. Внаслідок ударів ворога одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.

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