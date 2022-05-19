Церковний календар на 20 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 20 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 20 травня в церковному календарі

20 травня церква вшановує пам’ять мученика Акакія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 травня — день пам’яті мученика Акакія

У п’ятницю, 20 травня 2022 року, церква вшановує мученика Акакія.

Святий мученик Акакій жив за часів правління імператора Лікінія. Чоловіка було передано на суд за сповідування християнства. Спочатку Акакія повісили за ноги та стругали його тіло ножами, а потім відіслали до єпарха Терентія, який наказав кинути його до казана, наповненого гарячою смолою та салом. Господь захищав раба свого, а тому Акакій залишився повністю неушкодженим.

Якось потрібно було єпарху Терентію рушити до Апамії та Апполонії і він сказав Акакію слідувати за собою. В одному з цих міст чоловіка ввели до язичницького храму, але він почав молитися і всі ідоли зі своїх постаментів раптом попадали. Потім віддав його єпарх трибуну для суду, його спочатку побили, а потім кинули до звірів, щоб чоловік з ними боровся. Врешті кинули мученика до печі, але він і після всіх цих тортур вийшов нецшкодженим. Трибун подумав, що піч холодна, а тому Акакій не отримав ран. Підійшов до неї і сам згорів.

Після смерті трибуна Акакія віддали на суд Посидонію. Той наказав накласти на чоловіка важкі пута і відвести його до Мілета. Там він знову побив молитвою ідолів. За це йому відсікли голову.

Церковний календар на 20 травня: відео

Народні прикмети

Якщо 20 травня йде дощ, то вересень буде теплим.

Вночі видніється червоний місяць - до дощу.

Ввечері на небі веселка, чекайте на ясну погода, а якщо веселка вранці - скоро почнеться дощ.

Що не можна робити 20 травня