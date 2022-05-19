Церковный календарь на 20 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 20 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 20 мая в церковном календаре

20 мая церковь чтит память мученика Акакия. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 20 мая — день памяти мученика Акакия

В пятницу, 20 мая 2022 года, церковь чествует мученика Акакия.

Святой мученик Акакий жил во времена правления императора Ликиния. Мужчина был передан на суд за исповедание христианства. Сначала Акакия повесили за ноги и строгали его тело ножами, а затем отправили в епарх Терентия, который приказал бросить его в казан, наполненный горячей смолой и салом. Господь защищал раба своего, поэтому Акакий остался полностью невредимым.

Однажды нужно было епарху Терентию двинуться в Апамию и Апполанию и он сказал Акакию следовать за собой. В одном из этих городов мужчину ввели в языческий храм, но он начал молиться и все идолы со своих постаментов вдруг пали. Затем отдал его епарх трибуну для суда, его сначала избили, а затем бросили в зверей, чтобы мужчина с ними боролся. В конце концов бросили мученика в печь, но он и после всех этих пыток получился неповрежденным. Трибун подумал, что печь холодная, поэтому Акакий не получил ран. Подошел к ней и сам сгорел.

После смерти трибуна Акакия была отдана на суд Посидонию. Тот приказал наложить на человека тяжелые узы и отвести его в Милет. Там он снова избил молитвой идолов. За это ему отрубили голову.

Церковный календарь на 20 мая: видео

Народные приметы

Если 20 мая идет дождь, то сентябрь будет теплым.

Ночью виднеется красная луна – к дождю.

Вечером на небе радуга, ждите ясную погоду, а если радуга утром – скоро начнется дождь.

Что нельзя делать 20 мая