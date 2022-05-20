Город стал сплошным кладбищем: какая ситуация в Мариуполе 20 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен российскими оккупантами. Враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 19 мая.

Мариуполю из-за российских оккупантов грозят холера и чума

В уничтоженном россиянами Мариуполе возможно массовое распространение инфекционных болезней, из-за которых погибнет более 10 тысяч человек. По прогнозам ученых, в городе может произойти вспышка дизентерии, холеры или даже чумы. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наш климат летний – достаточно жесткий. Аномально высокие температуры – для нас реальность. Холера же – это вода, санитарные нормы. Сейчас этот риск повышен. Здесь есть два основных фактора. И они связаны с идиотскими экспериментами оккупантов. Они пустили воду – реки разлились по улицам. В каждом дворе — могильник, микрокладбище. Вымыло все эти кладбища. И мы понимаем, трупный яд, остатки процесса гниения растеклись по всему городу", — сказал он.

Оккупанты два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя

Оккупанты страны-агрессора России продолжают разбирать завалы драматического театра в Мариуполе, на который в марте сбросили бомбу. Хотя в "ДНР" заявили, что под завалами театра погибли только 12 человек, второй день подряд тела вывозят грузовиками. Едут фуры в сторону поселка Старый Крым. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

За месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб на "Азовсталь"

Российскиеоккупанты за последний месяц сбросили на мариупольский завод "Азовсталь" 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте. Как отметил советник мэра Мариуполя, такие данные подсчитали, не считая "Градов", "Смерчей", "Точек У", снарядов артиллерии и ракет из лодок в море.

Оккупанты в помещении полуразрушенного здания в Мариуполе открыли "детский центр"

В помещении полуразрушенного здания детского сада №104 в Мариуполе оккупанты открыли "детский центр". Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова. Детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками как "Донбасс – русская земля" и "родина наша Россия".

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Зеленский рассказал об эвакуации военных из "Азовстали"

С "Азовстали" начали постепенно эвакуировать украинских защитников, в частности, раненых. Президент Украины Владимир Зеленских отметил, что сделает все возможное для спасения военных. Зеленский подчеркнул, что будет продолжать и дальше привлекать влиятельные мировые силы для спасения людей из "Азовстали".

Командование "Азова" до сих пор на заблокированном заводе: "Калина" выступил с видеообращением

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), несмотря на заявления росСМИ о сдаче в плен, до сих пор находится на мариупольской "Азовстали". Вечером 19 мая он выступил со срочным видеообращением.

"Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!" – сказал "Калина".

Фото: Associated Press

Международный Комитет Красного Креста уже зарегистрировал сотни украинских "военнопленных" из "Азовстали"

Представители Международного Комитета Красного Креста за три дня зарегистрировали сотни украинских "военнопленных" с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Эта информация позволяет МККК отслеживать судьбу пленных и удостоверяться в том, что они могут поддерживать связь со своими семьями.

Все выпущенные по Мариуполю снаряды были мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Общая мощность снарядов, которые российские оккупанты выпустили по Мариуполю, в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму. Оккупанты запугивают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения, сообщили в Мариупольском городском совете.

Фото: Associated Press

РФ может провести трибунал для эвакуированных защитников "Азовстали"

Журналисты The New York предполагают, что Кремль проведет для украинских военнослужащих из "Азовстали" специальный трибунал, после чего объявят об "очищении Украины от нацистов". Такую пропагандистскую операцию Москва планирует организовать после того, как в Киеве начался открытый суд над 21-летним солдатом ВС РФ Вадимом Шишимариным, признавшим вину в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области.

Напомним, российские оккупационные власти объявили о планах уничтожить металлургический завод "Азовсталь" и превратить Мариуполь в город-курорт.

Командование гарнизона "Мариуполь" до сих пор на "Азовстали" - Калина

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