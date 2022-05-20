Зеленский рассказал об эвакуации военных из "Азовстали"

С "Азовстали" начали постепенно эвакуировать украинских защитников, в частности, раненых.
Президент Украины Владимир Зеленских отметил, что сделает все возможное для спасения военных.
Об этом главнокомандующий сообщил в своем видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что будет продолжать и дальше привлекать влиятельные мировые силы для спасения людей из "Азовстали".
"Делаю все, чтобы наиболее влиятельные мировые силы были проинформированы и, насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, представители Международного Комитета Красного Креста за три дня зарегистрировали сотни украинских "военнопленных" с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Эта информация позволяет МККК отслеживать судьбу пленных и удостоверяться в том, что они могут поддерживать связь со своими семьями.
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