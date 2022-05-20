Зеленський розповів про евакуацію військових з "Азовсталі"

Зеленський розповів про евакуацію військових з "Азовсталі"

З "Азовсталі" почали поступово евакуйовувати українських захисників, зокрема, поранених.

Президент України Володимир Зеленських зазначив, що зробить усе можливе задля порятунку військових.

Про це головнокомандувач повідомив у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що продовжуватиме й надалі залучати впливові світові сили для порятунку людей з "Азовсталі".

"Роблю все, щоб найбільш впливові світові сили були проінформовані і, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста протягом трьох днів зареєстрували сотні українських "військовополонених" із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Ця інформація дає змогу МКЧХ відстежувати долю полонених і пересвідчуватися в тому, що вони можуть підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

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