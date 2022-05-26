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Оккупанты уничтожили памятник пограничникам в Херсоне

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Оккупанты уничтожили памятник пограничникам в Херсоне

Памятник воинам-пограничникам всех поколений, фото/Херсонская ОГА

Захватчики снесли памятник воинам-пограничникам всех поколений.

Во временно оккупированном Херсоне российские военные демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на очевидцев.

Оккупанты отломили символ Государственной пограничной службы от памятника. На мемориале было написано "Безопасность границы — могущество государства".

Демонтаж памятника, фото/Украинская Правда / ©
Демонтаж памятника, фото/Украинская Правда

Отметим, двухметровый мемориал в честь украинских пограничников был установлен у админздания Азово-Черноморского регионального управления ГНСУ в 2017 году.

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