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Окупанти знищили пам'ятник прикордонникам в Херсоні

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Окупанти знищили пам'ятник прикордонникам в Херсоні

Пам'ятник воїнам-прикордонникам усіх поколінь, фото / Херсонська ОДА

Загарбники знесли пам'ятник воїнам-прикордонникам усіх поколінь.

В тимчасово окупованому Херсоні російські військові демонтували меморіал прикордонникам у сквері імені Шмідта.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на очевидців.

Окупанти відламали символ Державної прикордонної служби від пам’ятника. На меморіалі було написано "Безпека кордону – могутність Держави".

Демонтаж пам'ятника, фото /
Демонтаж пам'ятника, фото / "Українська Правда"

Зазначимо, двометровий меморіал на честь українських прикордонників був встановлений біля адмінбудівлі Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ 2017 року.

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