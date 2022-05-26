Росія посилює кордон у Брянській та Курській областях - Генштаб

Росія посилює кордон у Брянській та Курській областях - Генштаб

У Брянській та Курській областях країни-агресорки Росії продовжено дію підвищеного рівня терорестичної загрози.

Попередньо, вона триватиме то 8 червня у всіх російських районах на кордоні з Україною.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 26 травня.

"У прикордонних районах зазначених російських областей, в прикордонних з Україною районах, продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року", йдеться в повідомленні.

Крім того, у Брянській та Курській областях ворог також здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону та недопущення перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки.

Як повідомлялося раніше, у державі-терористці Російській Федерації заявляють про необхідність посилити безпеку в районах, що межують з Україною. У Кремлі заявляють, що з території сусідньої України нібито неодноразово обстрілювали російську Бєлгородську область.

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