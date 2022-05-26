Перейшов на бік окупантів: депутату на Херсонщині оголосили про підозру

Перейшов на бік окупантів: депутату на Херсонщині оголосили про підозру

Депутат перейшов на бік Росії та очолив Херсонську митницю при окупаційній владі.

Депутату Херсонської обласної ради оголосили про підозру у здійсненні колабораційної діяльності. Після повномасштабного вторгнення чоловік погодився на співпрацю з представниками Росії.

Про це 26 травня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Депутат виступив з ініціативою початку митного оформлення товарів на Херсонській митниці, а також погодився зайняти посаду голови так званої "Херсонської митниці" при окупаційній владі держави-агресора.

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Крім того, підозрюваний звернувся до працівників Херсонської митниці Держмитслужби України, що перебували на території Херсона та Херсонської області, і запропонував продовжити роботу під його керівництвом у так званій "Херсонській митниці" при окупаційній владі.

Нагадаємо, наразі Україна розслідує близько 13 тис. справ про воєнні злочини росіян вчинені проти українців. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть.

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