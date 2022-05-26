У Росії почали продавати вживані смартфони та контрабандні ґаджети

Смартфони, доправлені до Росії в обхід санкцій так званим "паралельним імпортом", продають значно дорожче, ніж до вторгнення військ РФ в Україну.

Придбати вживані мобільні пристрої пропонують за відчутно менші суми, аніж коштують нові моделі.

Про це повідомляє сайт IXBT.

Паралельний імпорт передбачає ввезення товарів через треті країни без дозволу правовласника, тобто контрабанду. Першими в Росії в такий спосіб завезли смартфони Samsung. Судячи з позначки "kz" у найменуванні моделей, їх доправили з Казахстану. Від локалізованих версій вони відрізняються лише пакетом встановлених додатків російських компаній зі спеціального переліку, затвердженого урядом РФ.

Тим часом російська компанія "МТС" запустила продаж уживаних смартфонів у своєму онлайн-магазині. Наразі там представлено близько 50 пристроїв від Samsung, Xiaomi, HONOR, HUAWEI, Nokia, Poco, Realme.

Вартість пристроїв у стані "Як новий" обіцяють зробити до 50% нижчою проти тих, які ще жодного разу не використовували, крім того, продавець дає гарантію на 90 днів і обіцяє "залишкову гарантію" від виробника.

Раніше стало відомо, що поставки кнопкових телефонів до РФ у першому кварталі зросли на 43%, водночас імпорт смартфонів скоротився на 14% - експерти пов'язують це з рішенням найбільших виробників смартфонів, призупинити постачання.

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