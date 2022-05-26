В России начали продавать б/у смартфоны и контрабандные гаджеты

Смартфоны, доставленные в Россию в обход санкций так называемым "параллельным импортом", продают гораздо дороже, чем до вторжения войск РФ в Украину.

Приобрести б/у мобильные устройства предлагают за ощутимо меньшие суммы, чем стоят новые модели.

Об этом сообщает сайт IXBT.

Параллельный импорт подразумевает ввоз товаров через третьи страны без разрешения правообладателя, то есть контрабанду. Первыми в Россию таким способом завезли смартфоны Samsung. Судя по отметке "kz" в наименовании моделей, их доставили из Казахстана. От локализованных версий они отличаются лишь пакетом установленных приложений российских компаний из специального списка, утвержденного правительством РФ.

Тем временем российская компания "МТС" запустила продажу подержанных смартфонов в своем онлайн магазине. В настоящее время там представлено около 50 устройств от Samsung, Xiaomi, HONOR, HUAWEI, Nokia, Poco, Realme.

Стоимость устройств в состоянии "Как новое" обещают сделать до 50% ниже против тех, которые еще ни разу не использовали, кроме того, продавец дает гарантию на 90 дней и обещает "остаточную гарантию" от производителя.

Ранее стало известно, что поставки кнопочных телефонов в РФ в первом квартале выросли на 43%, в то же время импорт смартфонов сократился на 14% — эксперты связывают это с решением крупнейших производителей смартфонов приостановить поставки.

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