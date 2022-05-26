Росія від 24 лютого вбила майже 4 тисячі мирних українців - ООН

Від початку військового широкомасштабного вторгнення Росії в Україні загинули майже 4 тисячі мирних жителів, з яких 259 – діти.

Найбільше людей загинуло у Донецькій та Луганській областях - 2234 осіб, ще 2638 отримали поранення.

Про це повідомляє Управління ООН з прав людини.

"Від 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 24 травня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 8628 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 3974 загиблих і 4654 поранених", - йдеться у звіті ООН.

Зазначається, що серед загиблих: 1497 чоловіків, 985 жінок, 91 дівчинка і 99 хлопчиків, а також 69 дітей і 1233 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити. Серед 4654 поранених: 938 чоловіків, 619 жінок, 108 дівчаток і 130 хлопчиків, а також 164 дитини і 2695 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - наголосили в УВКПЛ ООН.

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Крім того, за даними ООН, через війну понад 6,5 млн українців стали біженцями. Більшу частину з них прийняла Польща – 3,5 млн. Майже мільйон людей втекли до Румунії, 650 тисяч – до Угорщини, 470 – тисяч опинилися на молдавській території. Близько 8 млн людей покинули свої будинки і перемістилися в більш спокійні регіони України. Більше половини переміщених осіб становлять жінки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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