У Путіна хочуть зміцнювати кордон з Україною: що сталося

У Путіна хочуть зміцнювати кордон з Україною: що сталося

У державі-терористці Російській Федерації заявляють про необхідність посилити безпеку в районах, що межують з Україною.

У Кремлі заявляють, що з території сусідньої України нібито неодноразово обстрілювали російську Бєлгородську область.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що речника російського диктатора Дмитра Пєскова просили прокоментувати інформацію про те, що, мовляв, у Бєлгородській області Росії внаслідок обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель.Крім того, декілька людей постраждали.

"Насамперед це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", - заявиви Пєсков.

Представник Кремля також додав, що про решту заходів, які необхідно вживати у зв'язку з нібито "атаками", можуть говорити російські військові.

Як повідомлялося, вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії, тому що розширення Альянсу робить континент нестабільним. Таку думку висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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