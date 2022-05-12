Пєсков: "Вступ Фінляндії до НАТО - це загроза для Росії"

Пєсков: "Вступ Фінляндії до НАТО - це загроза для Росії"

Вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії, тому що розширення Альянсу робить континент нестабільним.

У Росії зібралися провести аналіз після вступу Фінляндії до НАТО.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

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"Безумовно. Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим", - сказав він журналістам.

Він також заявив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення безпеки.

"Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача, що діє, розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається до нашого боку. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того , щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, у спільному зверненні президент країни Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін оголосили про намір Фінляндії вступити до НАТО.

"Фінляндія має терміново подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще потрібні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

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