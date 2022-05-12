Песков: "Вступление Финляндии в НАТО – это угроза для России"

Песков: "Вступление Финляндии в НАТО – это угроза для России"

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, так как расширение Североатлантического союза делает континент нестабильным.

В России собрались провести анализ после вступления Финляндии в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Также читайте Финляндия и Швеция на следующей неделе сделают важный шаг к вступлению в НАТО — СМИ

"Безусловно. Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", — сказал он журналистам.

Он также заявил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер по обеспечению безопасности.

"Если вы помните, есть поручение действующего президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", — сказал Песков.

Напомним, в совместном обращении президент страны Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин объявили о намерении Финляндии вступить в НАТО.

"Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще нужные для достижения этого решения, будут быстро сделаны в ближайшие дни", — говорится в заявлении.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Интервью с Марилуизе Бек: мнения о планах Путина и НАТО

Читайте также: