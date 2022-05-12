Песков: "Вступление Финляндии в НАТО – это угроза для России"

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, так как расширение Североатлантического союза делает континент нестабильным.
В России собрались провести анализ после вступления Финляндии в НАТО.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
"Безусловно. Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", — сказал он журналистам.
Он также заявил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер по обеспечению безопасности.
"Если вы помните, есть поручение действующего президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", — сказал Песков.
Напомним, в совместном обращении президент страны Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин объявили о намерении Финляндии вступить в НАТО.
"Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще нужные для достижения этого решения, будут быстро сделаны в ближайшие дни", — говорится в заявлении.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.
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