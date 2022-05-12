Финляндия официально объявила о своем намерении вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

Руководство страны отмечает, что дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО продолжалась для того, чтобы разрешить парламенту страны и обществу сформировать свою внутреннюю позицию.

Об этом говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.

Ниинностио и Марин говорят, что Финляндии было нужно время для тесных международных контактов и с НАТО, и со странами-членами, и со Швецией, которая также собирается вступать в Альянс.

"Теперь, когда приближается время принятия решений, мы также выражаем нашу общую позицию в отношении депутатских групп и партий. Членство в НАТО усилило бы безопасность Финляндии. Как член НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО", – говорится в совместном заявлении президента и премьера.

Нииностио и Марин говорят, что шаги, которые еще необходимы для достижения этого решения, будут предприняты в ближайшие дни.

Следует отметить, что окончательное решение по заявке на членство Финляндии в НАТО потребует голосования в парламенте.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Как Финляндия готовится к вступлению в НАТО

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