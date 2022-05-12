У Путина хотят укреплять границу с Украиной: что произошло

У Путина хотят укреплять границу с Украиной: что произошло

В государстве-террористе Российской Федерации заявляют о необходимости усилить безопасность в граничащих с Украиной районах.

В Кремле заявляют, что с территории соседней Украины вроде бы неоднократно обстреливали российскую Белгородскую область.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что спикера российского диктатора Дмитрия Пескова просили прокомментировать информацию о том, что, мол, в Белгородской области России в результате обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель. Кроме того, несколько человек пострадали.

"Прежде всего, это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", — заявили Песков.

Представитель Кремля также добавил, что об остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с якобы "атаками", могут говорить российские военные.

Как сообщалось, вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, потому что расширение Альянса делает континент нестабильным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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