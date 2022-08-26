Жданов відповів, чи стане Ізмаїл другим Маріуполем

Російські війська не зможуть висадити свій десант ні в Одесі, ні в Бессарабії. Тому Ізмаїл Одеської області не повторить долі Маріуполя.

Одна з причин – окупанти бояться зайти до зони ураження протиракетного комплексу "Гарпун".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання своїх підписників.

"Ні, не стане", – чітко сказав він у відповідь на запитання – чи може стати Ізмаїл другим Маріуполем.

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"Взагалі на сьогодні висадка десанту і в Одесі, і в Бессарабії знята з порядку денного. Тому жодним способом – ні парашутним через рівень підготовки, ні морським: вони бояться зайти в зону ураження протиракетного комплексу "Гарпун", який нам надала Велика Британія", – пояснив Жданов.

"Не хвилюйтеся, це питання з порядку денного зняте, і Ізмаїл ніколи не стане другим Маріуполем", – запевнив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія тримає напоготові в Чорному морі три кораблі з 18 ракетами "Калібр".