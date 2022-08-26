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"Важливий спосіб підтримки": перші листи від військовополонених прибули до України

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"Важливий спосіб підтримки": перші листи від військовополонених прибули до України

Фото: ТСН.ua

За посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста до України передали перші листи додому від українських військовополонених.

Таке листування полонених передбачене відповідними Женевськими конвенціями.  

Про це повідомили в Мінреінтеграції України, а також очільниця відомства Ірина Верещук.

"За Женевськими конвенціями, наші військовополонені мають право надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів", – йдеться в заяві Верещук.

Вона додала, що зараз НІБ працює над передаванням цих листів рідним військовополонених.

"Листування є важливим способом підтримувати наших військовополонених та їхніх рідних до моменту звільнення з полону. Дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста", – зауважила міністерка.

Нагадаємо, окупанти утримують у полоні вагітну військову медикиню Мар'яну Мамонову, якій народжувати вже за два місяці.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
4556
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