"Важливий спосіб підтримки": перші листи від військовополонених прибули до України

За посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста до України передали перші листи додому від українських військовополонених.
Таке листування полонених передбачене відповідними Женевськими конвенціями.
Про це повідомили в Мінреінтеграції України, а також очільниця відомства Ірина Верещук.
"За Женевськими конвенціями, наші військовополонені мають право надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів", – йдеться в заяві Верещук.
Вона додала, що зараз НІБ працює над передаванням цих листів рідним військовополонених.
"Листування є важливим способом підтримувати наших військовополонених та їхніх рідних до моменту звільнення з полону. Дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста", – зауважила міністерка.
Нагадаємо, окупанти утримують у полоні вагітну військову медикиню Мар'яну Мамонову, якій народжувати вже за два місяці.
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