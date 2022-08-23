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ООН створила комісію для розслідування теракту в Оленівці

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ООН створила комісію для розслідування теракту в Оленівці

Фото: Associated Press

Комісія встановлюватиме факти про загибель полонених захисників Маріуполя у в’язниці на окупованій території та звітуватиме Генеральному секретарю ООН.

У понеділок, 22 серпня, речник ООН Стефан Дюжаррік оголосив про те, хто увійшов до складу спеціальної комісії, яка буде проводити розслідування теракту в Оленівці.

Про це повідомляє CNN.

До комісії увійшли генерал-лейтенант поліції у відставці з Бразилії, дипломат з Ісландії та поліцейський чиновник з Нігеру. 

Комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це Генеральному секретарю ООН.

Виїзд до в’язниці в Оленівці наразі непередбачено. Незважаючи на те, що Росія та Україна вимагають незалежного розслідування, ООН вважає, що ситуація навколо в’язниці небезпечна для доступу без належних гарантій. 

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш сказав, що встановлені комісією факти будуть передані урядам України і РФ.

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