Знищено чотири склади боєприпасів та три бази ворога в Україні

Протягом 22 серпня було знищено склади з боєприпасами та бази російських військ на тимчасово захоплених територіях нашої держави.

Зауважимо, що демілітаризація окупантів відбулася у Донецьку, Херсоні та інших регіонах.

Про це повідомили в ЗСУ.

Тож, протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази окупантів.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

Донецьк. Мінус БК та база

Нова Каховка. Мінус БК та база

Генічеський район. Мінус БК

Мелітопольський район, Херсонщина. Уточнюється

Чорнобаївка. Уточнюється

Херсон. Мінус БК

Нагадаємо, ввечері 19 серпня пролунали одразу три вибухи в районі Євпаторії на південному березі окупованого Криму.

Водночас вибухи було чутно і в Севастополі, де працювала ППО окупантів.

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