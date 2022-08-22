Знищено чотири склади боєприпасів та три бази ворога в Україні

Протягом 22 серпня було знищено склади з боєприпасами та бази російських військ на тимчасово захоплених територіях нашої держави.
Зауважимо, що демілітаризація окупантів відбулася у Донецьку, Херсоні та інших регіонах.
Про це повідомили в ЗСУ.
Тож, протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази окупантів.
Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:
- Донецьк. Мінус БК та база
- Нова Каховка. Мінус БК та база
- Генічеський район. Мінус БК
- Мелітопольський район, Херсонщина. Уточнюється
- Чорнобаївка. Уточнюється
- Херсон. Мінус БК
Нагадаємо, ввечері 19 серпня пролунали одразу три вибухи в районі Євпаторії на південному березі окупованого Криму.
Водночас вибухи було чутно і в Севастополі, де працювала ППО окупантів.
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