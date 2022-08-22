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Знищено чотири склади боєприпасів та три бази ворога в Україні

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Знищено чотири склади боєприпасів та три бази ворога в Україні

Генштаб ЗСУ

Протягом 22 серпня було знищено склади з боєприпасами та бази російських військ на тимчасово захоплених територіях нашої держави.

Зауважимо, що демілітаризація окупантів відбулася у Донецьку, Херсоні та інших регіонах.

Про це повідомили в ЗСУ.

Тож, протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази окупантів.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

  • Донецьк. Мінус БК та база
  • Нова Каховка. Мінус БК та база
  • Генічеський район. Мінус БК
  • Мелітопольський район, Херсонщина. Уточнюється
  • Чорнобаївка. Уточнюється
  • Херсон. Мінус БК

Нагадаємо, ввечері 19 серпня пролунали одразу три вибухи в районі Євпаторії на південному березі окупованого Криму.

Водночас вибухи було чутно і в Севастополі, де працювала ППО окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
5880
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