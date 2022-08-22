Уничтожены четыре склада боеприпасов и три базы врага в Украине

В течение 22 августа были уничтожены склады с боеприпасами и российские войска на временно захваченных территориях нашего государства.
Заметим, что демилитаризация кафиров состоялась в Донецке, Херсоне и других регионах.
Об этом сообщили в ВСУ.
Поэтому в течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 3 базы оккупантов.
Да, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:
- Донецк. Минус БК и база
- Новая Каховка. Минус БК и база
- Генический район. Минус БК
- Мелитопольский район, Херсон. Уточняется
- Белая Церковь. Уточняется
- Херсон. Минус БК
Напомним, вечером 19 августа прогремели сразу три взрыва в районе Евпатории на южном берегу оккупированного Крыма.
В то же время взрывы были слышны и в Севастополе, где работала ПВО кафиров.
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