В течение 22 августа были уничтожены склады с боеприпасами и российские войска на временно захваченных территориях нашего государства.

Заметим, что демилитаризация кафиров состоялась в Донецке, Херсоне и других регионах.

Об этом сообщили в ВСУ.

Поэтому в течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 3 базы оккупантов.

Да, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

Донецк. Минус БК и база

Новая Каховка. Минус БК и база

Генический район. Минус БК

Мелитопольский район, Херсон. Уточняется

Белая Церковь. Уточняется

Херсон. Минус БК

Напомним, вечером 19 августа прогремели сразу три взрыва в районе Евпатории на южном берегу оккупированного Крыма.

В то же время взрывы были слышны и в Севастополе, где работала ПВО кафиров.

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