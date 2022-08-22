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Уничтожены четыре склада боеприпасов и три базы врага в Украине

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Уничтожены четыре склада боеприпасов и три базы врага в Украине

Генштаб ВСУ

В течение 22 августа были уничтожены склады с боеприпасами и российские войска на временно захваченных территориях нашего государства.

Заметим, что демилитаризация кафиров состоялась в Донецке, Херсоне и других регионах.

Об этом сообщили в ВСУ.

Поэтому в течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 3 базы оккупантов.

Да, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

  • Донецк. Минус БК и база
  • Новая Каховка. Минус БК и база
  • Генический район. Минус БК
  • Мелитопольский район, Херсон. Уточняется
  • Белая Церковь. Уточняется
  • Херсон. Минус БК

Напомним, вечером 19 августа прогремели сразу три взрыва в районе Евпатории на южном берегу оккупированного Крыма.

В то же время взрывы были слышны и в Севастополе, где работала ПВО кафиров.

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Дата публикации
Просмотры
555
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