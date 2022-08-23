ООН создала комиссию по расследованию теракта в Оленовке

Комиссия будет устанавливать факты гибели пленных защитников Мариуполя в тюрьме на оккупированной территории и будет отчитываться Генеральному секретарю ООН.

В понедельник, 22 августа, представитель ООН Стефан Дюжаррик объявил о том, кто вошел в состав специальной комиссии, которая будет проводить расследование теракта в Оленовке.

Об этом сообщает CNN.

В комиссию вошли генерал-лейтенант полиции в отставке из Бразилии, дипломат из Исландии и полицейский чиновник из Нигера.

Комиссия будет устанавливать факты и будет отчитываться Генеральному секретарю ООН.

Выезд в тюрьму в Оленовке пока не предусмотрен. Несмотря на то, что Россия и Украина требуют независимого расследования, ООН полагает, что ситуация вокруг тюрьмы опасна для доступа без надлежащих гарантий.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сказал, что установленные комиссией факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

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