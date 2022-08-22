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Україна евакуювала 825 людей із окупованої частини Харківщини - Верещук

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Україна евакуювала 825 людей із окупованої частини Харківщини - Верещук

Фото: Associated Press

Україна евакуювала 825 людей із окупованої частини Харківської області.

Серед врятованих українців є 238 дітей

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти. Дякуємо очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям за їхню самовідданість та допомогу", - повідомила Верещук. 

Нагадаємо, з тимчасово непідконтрольних територій Херсонщини, Харківщини, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим вдалося евакуювати понад 21 тисячу осіб.

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