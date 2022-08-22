По Харкову ворог завдав ракетного удару

Постраждав Київський район міста.
У ніч проти понеділка 22 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
Про це у Telegram-каналі написав мер Ігор Терехов.
За його словами, обстріл відбувся з боку Бєлгорода близько 2:49. Обстріляно інфраструктурний об‘єкт, зруйнована двоповерхова будівля.
Унаслідок обстрілу зайнялася пожежа, однак інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, російська армія щоденно обстрілює Харків, бо намагається утримати на цьому напрямку українські сили.
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