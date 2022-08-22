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По Харкову ворог завдав ракетного удару

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По Харкову ворог завдав ракетного удару

Фото: Associated Press

Постраждав Київський район міста.

У ніч проти понеділка 22 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. 

Про це у Telegram-каналі написав мер Ігор Терехов.

За його словами, обстріл відбувся з боку Бєлгорода близько 2:49. Обстріляно інфраструктурний об‘єкт, зруйнована двоповерхова будівля.

Унаслідок обстрілу зайнялася пожежа, однак інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія щоденно обстрілює Харків, бо намагається утримати на цьому напрямку українські сили.

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