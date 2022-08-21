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Три "прильоти": окупанти обстріляли Київський район Харкова

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Три "прильоти": окупанти обстріляли Київський район Харкова

Фото ілюстративне / Фото: Офіс генерального прокурора

Унаслідок обстрілу одна людина постраждала.

Увечері, 21 серпня, російські окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, попередньо відомо про три "прильоти". Також є інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу одна людина постраждала.

"Потрапляння у приватне домоволодіння. Пожежі немає", - написав він.

Нагадаємо, що у Харківській області змінили тривалість комендантської години.

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