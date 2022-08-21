Три "прильоти": окупанти обстріляли Київський район Харкова

Увечері, 21 серпня, російські окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, попередньо відомо про три "прильоти". Також є інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу одна людина постраждала.

"Потрапляння у приватне домоволодіння. Пожежі немає", - написав він.

Нагадаємо, що у Харківській області змінили тривалість комендантської години.

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