Три "прилета": оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

В результате обстрела один человек пострадал.
Вечером, 21 августа, российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, предварительно известно о трех "прилетах". Также есть информация о пожаре на одном из нежилых объектов и частном доме.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате обстрела один человек пострадал.
"Попадание в частное домовладение. Пожара нет", – написал он.
Напомним, что в Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа.
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