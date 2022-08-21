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Три "прилета": оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

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Три "прилета": оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

Фото иллюстративное / Фото: Офис генерального прокурора

В результате обстрела один человек пострадал.

Вечером, 21 августа, российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, предварительно известно о трех "прилетах". Также есть информация о пожаре на одном из нежилых объектов и частном доме.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате обстрела один человек пострадал.

"Попадание в частное домовладение. Пожара нет", – написал он.

Напомним, что в Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа.

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