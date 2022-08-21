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На временно оккупированной Херсонщине раздались взрывы: видео

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На временно оккупированной Херсонщине раздались взрывы: видео

Фото: из соцсетей

В населенных пунктах временно оккупированной Херсонщины вечером, 21 августа, прогремели взрывы.

Взрывы слышали в городах Берислав, Новая Каховка и поселке Каланчак.

Об этом сообщают телеграммы-каналы Херсона.

Местные жители сообщают, что они в Новой Каховке слышали несколько взрывов. Оккупанты пытались воспользоваться ПВО, однако "прилеты" все же есть. Жители Новой Каховки сообщают, что взрывы прогремели ориентировочно в районе ГЭС.

Также взрывы раздавались в Бериславе и Каланчаке.

Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов.

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