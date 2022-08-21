На временно оккупированной Херсонщине раздались взрывы: видео

В населенных пунктах временно оккупированной Херсонщины вечером, 21 августа, прогремели взрывы.
Взрывы слышали в городах Берислав, Новая Каховка и поселке Каланчак.
Об этом сообщают телеграммы-каналы Херсона.
Местные жители сообщают, что они в Новой Каховке слышали несколько взрывов. Оккупанты пытались воспользоваться ПВО, однако "прилеты" все же есть. Жители Новой Каховки сообщают, что взрывы прогремели ориентировочно в районе ГЭС.
Также взрывы раздавались в Бериславе и Каланчаке.
Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов.
Читайте также:
- В Кирилловке "расцвел хлопок": туда оккупанты раньше свезли свою технику
- В Донецке на противопехотной мине взорвалась российская пропагандистка
- В курортном Заливе на мини взорвались люди: двое погибших и один раненый