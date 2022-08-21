На тимчасово окупованій Херсонщині пролунали вибухи: відео

У населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини ввечері, 21 серпня, пролунали вибухи.
Вибухи чули у містах Берислав, Нова Каховка та у селищі Каланчак.
Про це повідомляють телеграм-канали Херсона.
Місцеві жителі повідомляють, що вони у Новій Каховці чули кілька вибухів. Окупанти намагались скористатись ППО, проте "прильоти" все ж є. Жителі Нової Каховки повідомляють, що вибухи пролунали орієнтовно у районі ГЕС.
Також вибухи лунали у Бериславі та Каланчаку.
Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів.
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