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На тимчасово окупованій Херсонщині пролунали вибухи: відео

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На тимчасово окупованій Херсонщині пролунали вибухи: відео

Фото: із соцмереж

У населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини ввечері, 21 серпня, пролунали вибухи.

Вибухи чули у містах Берислав, Нова Каховка та у селищі Каланчак. 

Про це повідомляють телеграм-канали Херсона. 

Місцеві жителі повідомляють, що вони у Новій Каховці чули кілька вибухів. Окупанти намагались скористатись ППО, проте "прильоти" все ж є. Жителі Нової Каховки повідомляють, що вибухи пролунали орієнтовно у районі ГЕС. 

Також вибухи лунали у Бериславі та Каланчаку. 

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів.

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