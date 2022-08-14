У курортній Затоці на міні підірвалися люди: двоє загиблих та один поранений

Курортний сезон на Чорному морі - дуже небезпечний. Надійшло чергове попередження про вибух на пляжі. Є загиблі та поранений.

У неділю, 14 серпня, у курортній Затоці Білгород-Дністровського району Одеської області на пляжі пролунав потужний вибух. Загинули дві людини, ще одна - поранена.

Про це повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж. Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше. Двоє загиблих, один поранений", - повідомив Братчук.

Нині на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

Зазначимо, що через війну курортний сезон цього року не відкривали ні на Азовському, ні на Чорному морях. Чорне море заміноване і міни періодично прибиває хвилями до берега. Людям радять не купатися на пляжах через небезпеку, проте ті не слухають і лізуть у воду - вже є кілька загиблих у різних населених пунктах на чорноморському узбережжі.

Як працює розблокований зерновий коридор Чорним морем / Одеса, Чорноморськ, Південний – ТСН

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