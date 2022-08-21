Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жданов объяснил, почему россияне усилили обстрелы Харькова

Дата публикации
Просмотры
171
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жданов объяснил, почему россияне усилили обстрелы Харькова

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

России не хватает сил, чтобы активизировать наступления по всей линии фронта.

Российские захватчики не оставляют мечты о том, чтобы когда-либо взять Харьков, поэтому активизировались на этом направлении. Им тоже не хватает сил для того, чтобы активизировать наступления по всей линии фронта.

Об этом в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"И они периодически накапливают силы и начинают активизировать это направление. Я думаю, что скорее они немножко подтянули резервов для восстановления резервов своих батальйонно-тактических групп и начали активные боевые действия на Харьковском направлении", — отметил он.

По словам эксперта, оккупанты активизировались именно на севере, а не на Запорожском направлении, с целью заставить нас перебрасывать резервы с южного направления на север.

Напомним, Жданов прогнозирует, что через две недели ВСУ могут заставить оккупантов отступать с юга.

Читайте также:

В Харькове установили первую остановку-укрытие

В Харькове установили первую остановку-укрытие

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация