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Жданов пояснив, чому росіяни посилили обстріли Харкова

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Жданов пояснив, чому росіяни посилили обстріли Харкова

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Росії не вистачає сил для того, щоб активізувати наступи по всій лінії фронту.

Російські загарбники не полишають мрії про те, щоб колись взяти Харків, тому активізувалися на цьому напрямку. Їм також не вистачає сил для того, щоб активізувати наступи по всій лінії фронту.   

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Олег Жданов.

"І вони періодично накопичують сили та починають активізувати цей напрямок (Харківський - ред.). Я думаю, що скоріше вони трошки підтягнули резерви для відновлення резервів своїх батальйонно-тактичних груп та розпочали активні бойові дії на Харківському напрямку", - зазначив він.

За словами експерта, окупанти активізувались саме на півночі, а не на Запорізькому напрямку, з метою змусити нас перекидати резерви з південного напрямку на північ.

Нагадаємо, Жданов прогнозує, що за два тижні ЗСУ можуть змусити окупантів відступати з півдня.

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