Астрологічний прогноз на 20-21 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, ідеальний для творчості – у ній досягнуть успіху навіть ті, хто в плані професії вкрай далекий від креативу. Люди налаштовані одне до одного благодушно, тому не варто чекати від них на каверзи або добросеердо зачепити і образити – ні в кого і в думках нічого подібного не буде.

Символ дня: Гефест.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: дії мають бути активними в міру.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливе каміння дня: яшма, нефрит.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, минуть швидко і без наслідків, але тільки в тому разі, якщо їх лікувати вчасно.

Сни дня: сни цих ночей розкажуть про те, чи є у людини творчі нахили чи ні, і якщо такі є, то в який бік і як варто їх розвивати.

Афоризм дня: "Усі справи цього дня мають бути зроблені саме цього дня" (герцог Веллінгтон).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Тисаль – дарувати здатність збуджувати в людях любов.

Магія та містика дня: дні сприятливі для набуття магічних знань та ворожінь на кохання.

Табу дня: під забороною будь-які домашні справи – насамперед ремонт, навіть якщо йдеться лише про поклейку шпалер.

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