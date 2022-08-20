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Астрологический прогноз на 20-21 августа

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Астрологический прогноз на 20-21 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 24-й лунный день, который продлится почти двое суток, идеален для творчества – в нем преуспеют даже те, кто в плане профессии крайне далек от креатива. Люди настроены друг к другу благодушно, поэтому не стоит ждать от них подвоха или желания задеть и обидеть – ни у кого и в мыслях ничего подобного не будет. 

Символ дня: Гефест. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: действия должны быть активными в меру. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: яшма, нефрит. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, пройдут быстро и без последствий, но только в том случае, если их вовремя лечить. 

Сны дня: сны этих ночей расскажут о том, есть у человека творческие наклонности или нет, и если таковые имеются, то в какую сторону и как стоит их развивать. 

Афоризм дня: "Все дела этого дня должны быть сделаны именно в этот день" (герцог Веллингтон). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарить способность возбуждать в окружающих людях любовь. 

Магия и мистика дня: дни благоприятны для приобретения магических знаний и гаданий на любовь. 

Табу дня: под запретом находятся любые домашние дела – прежде всего ремонт, даже если речь идет всего лишь о поклейке обоев. 

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