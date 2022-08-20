Астрологический прогноз на 20-21 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 24-й лунный день, который продлится почти двое суток, идеален для творчества – в нем преуспеют даже те, кто в плане профессии крайне далек от креатива. Люди настроены друг к другу благодушно, поэтому не стоит ждать от них подвоха или желания задеть и обидеть – ни у кого и в мыслях ничего подобного не будет.

Символ дня: Гефест.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: действия должны быть активными в меру.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: яшма, нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, пройдут быстро и без последствий, но только в том случае, если их вовремя лечить.

Сны дня: сны этих ночей расскажут о том, есть у человека творческие наклонности или нет, и если таковые имеются, то в какую сторону и как стоит их развивать.

Афоризм дня: "Все дела этого дня должны быть сделаны именно в этот день" (герцог Веллингтон).

Геометрическая фигура дня: овал.

Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарить способность возбуждать в окружающих людях любовь.

Магия и мистика дня: дни благоприятны для приобретения магических знаний и гаданий на любовь.

Табу дня: под запретом находятся любые домашние дела – прежде всего ремонт, даже если речь идет всего лишь о поклейке обоев.

Читайте также: