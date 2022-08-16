Окупанти вдарили по Харківщині та дистанційно мінують території

Російські війська 16 серпня проводять дистанційне мінування місцевості неподалік від населених пунктів Перемога та Українка Харківської області.

Цього ж дня окупанти завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Окрім того, на Харківському напрямку російські загарбники обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.

Нагадаємо, 16 серпня війська РФ обстріляли Салтівський район Харкова, внаслідок чого спалахнула пожежа. Удар було завдано по гаражному кооперативу, тож зруйновані гаражі та транспортна інфраструктура.

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