Армія РФ зосередилась на встановленні повного контролю над Луганською та Донецькою областями - Генштаб

Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах України.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 серпня.

"Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої Держави", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за даними Washington Post, Росія на початку повномасштабного вторгнення до України справді планувала повну окупацію. Путін хотів швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а окупаційна армія планувала дійти до західних областей, які російський диктатор вважає "неонацистськими та заселеними русофобами".

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