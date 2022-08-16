Російські окупанти вдарили по одному з районів Харкова

Російські військова 16 серпня обстріляли Салтівський район Харкова, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Жителів Харкова закликали залишатися в укриттях.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
"Знову прильоти Салтівському району. Попередньо – без постраждалих, але з пожежею. Прошу всіх бути в укриттях", – закликав міський голова.
Нагадаємо, годиною раніше про обстріли Харкова повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та закликав перебувати в укриттях.
Окрім того, в ніч проти 16 серпня ворог обстріляв п'ять із дев'яти районів Харкова.
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