Вночі ворог обстріляв п'ять із дев'яти районів Харкова: подробиці

Такого радіуса удару ракетами містом не було давно.
Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Про постраждалих інформації наразі немає.
У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.
Нагадаємо, у Білорусі, ймовірно, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні : на одному з аеродромів – до півсотні ракет.
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