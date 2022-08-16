Вночі ворог обстріляв п'ять із дев'яти районів Харкова: подробиці

Такого радіуса удару ракетами містом не було давно.

Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про постраждалих інформації наразі немає.

У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.

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Нагадаємо, у Білорусі, ймовірно, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні : на одному з аеродромів – до півсотні ракет.

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