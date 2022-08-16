У Харкові прозвучали вибухи: будьте обережними

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, у Білорусі, ймовірне, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні: на одному з аеродромів - до пів сотні ракет.

У Харкові снаряди прилетіли в будинок і на дитмайданчик: 1 людина загинула та 6 поранено

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