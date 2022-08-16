У Харкові прозвучали вибухи: будьте обережними

У Харкові лунають вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харкові та області оголошена повітряна тривога.
Бережіть себе.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у Білорусі, ймовірне, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні: на одному з аеродромів - до пів сотні ракет.
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