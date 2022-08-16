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У Харкові прозвучали вибухи: будьте обережними

Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
1 хв
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У Харкові прозвучали вибухи: будьте обережними

У Харкові лунають вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Білорусі, ймовірне, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні: на одному з аеродромів - до пів сотні ракет.

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Дата публікації
Перегляди
326
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