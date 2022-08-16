В Харькове прозвучали взрывы: будьте осторожны

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

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Напомним, в Беларуси, вероятно, идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине : на одном из аэродромов – до полусотни ракет.

В Харькове снаряды прилетели в дом и на детскую площадку: 1 человек погиб и 6 ранены

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