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В Харькове прозвучали взрывы: будьте осторожны

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В Харькове прозвучали взрывы: будьте осторожны

В Харькове раздаются взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Напомним, в Беларуси, вероятно, идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине : на одном из аэродромов – до полусотни ракет.

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