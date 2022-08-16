В Харькове прозвучали взрывы: будьте осторожны

В Харькове раздаются взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В Харькове и области объявлена воздушная тревога.
Берегите себя.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Ожидаем официальные сообщения от власти.
Информация уточняется.
Напомним, в Беларуси, вероятно, идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине : на одном из аэродромов – до полусотни ракет.
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