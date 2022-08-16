Ночью враг обстрелял пять из девяти районов Харькова: подробности

Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

О пострадавших информации на данный момент нет.

В некоторых случаях имеем разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог.

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Напомним, в Беларуси, вероятно, идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине : на одном из аэродромов – до полусотни ракет.

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